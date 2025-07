Opposto a singolare nei cruciverba: la soluzione è Plurale

PLURALE

Curiosità e Significato di Plurale

Non fermarti alla soluzione! Conosci Plurale più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Plurale.

Perché la soluzione è Plurale? Opposto a singolare indica qualcosa che si riferisce a più di una cosa o persona. La parola corretta è plurale, che in grammatica indica la forma usata per indicare quantità multiple rispetto al singolare. Essere consapevoli del plurale aiuta a comunicare con chiarezza e precisione, rendendo il discorso più completo e corretto. Conoscere questa differenza è fondamentale per una buona scrittura.

Come si scrive la soluzione Plurale

P Padova

L Livorno

U Udine

R Roma

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O E M S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MORSE" MORSE

