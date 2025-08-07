Termine di paragone modello grammaticale

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Termine di paragone modello grammaticale' è 'Paradigma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARADIGMA

Perchè la soluzione è Paradigma? Un paradigma è come un esempio che ci aiuta a capire come usare le parole in diverse situazioni. Funziona come una guida che mostra le varie forme di un verbo o di una parola, rendendo più semplice imparare e applicare le regole grammaticali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Termine di paragone modello grammaticale nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Paradigma

Questa pagina è dedicata alla definizione "Termine di paragone modello grammaticale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Paradigma'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Termine di paragone modello grammaticale
  • Risposta: PARADIGMA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: P________
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

P Padova
A Ancona
R Roma
A Ancona
D Domodossola
I Imola
G Genova
M Milano
A Ancona

La soluzione 'Paradigma' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Termine di paragone modello grammaticale". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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