Termine di paragone modello grammaticale
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Termine di paragone modello grammaticale' è 'Paradigma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PARADIGMA
Perchè la soluzione è Paradigma? Un paradigma è come un esempio che ci aiuta a capire come usare le parole in diverse situazioni. Funziona come una guida che mostra le varie forme di un verbo o di una parola, rendendo più semplice imparare e applicare le regole grammaticali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Termine di paragone modello grammaticale nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Paradigma
Questa pagina è dedicata alla definizione "Termine di paragone modello grammaticale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Paradigma'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Termine di paragone modello grammaticale
- Risposta: PARADIGMA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: P________
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Paradigma' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Termine di paragone modello grammaticale". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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