Precipitò al primo volo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precipitò al primo volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ICARO

Significato/Curiosita : Precipito al primo volo

(spagna) e düsseldorf (germania). il 24 marzo 2015 il volo, operato da un airbus a320-200, precipitò al suolo sulle alpi di provenza francesi con 150 persone... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi icaro (disambigua). nella mitologia greca icaro (in greco antico: a; in latino: icarus; in etrusco:...