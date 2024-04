La Soluzione ♚ Si può venderla al diavolo La definizione e la soluzione di 5 lettere: Si può venderla al diavolo. ANIMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si puo venderla al diavolo: L'anima (dal latino anima, connesso col greco ànemos «soffio», «vento»), in molte religioni, tradizioni spirituali e filosofie, è la parte vitale e spirituale di un essere vivente, comunemente ritenuta distinta dal corpo fisico. Tipicamente veniva assimilata al respiro (donde la sua etimologia). Originariamente espressione dell'essenza di una personalità, intesa come sinonimo di «spirito», o «io», a partire dall'età moderna venne progressivamente identificata soltanto con la «mente» o la coscienza di un essere umano.Nell'anima è spesso implicita l'idea di una sostanziale unità e immutabilità di fondo che permane ai mutamenti del corpo e ... Sostantivo Significato e Curiosità su: L'anima (dal latino anima, connesso col greco ànemos «soffio», «vento»), in molte religioni, tradizioni spirituali e filosofie, è la parte vitale e spirituale di un essere vivente, comunemente ritenuta distinta dal corpo fisico. Tipicamente veniva assimilata al respiro (donde la sua etimologia). Originariamente espressione dell'essenza di una personalità, intesa come sinonimo di «spirito», o «io», a partire dall'età moderna venne progressivamente identificata soltanto con la «mente» o la coscienza di un essere umano.Nell'anima è spesso implicita l'idea di una sostanziale unità e immutabilità di fondo che permane ai mutamenti del corpo e ... anima ( approfondimento) f sing (pl.: anime) (religione) (filosofia) (antropologia) (psicologia) parte spirituale e immortale di un essere umano (chimica) (metallurgia) (tecnologia) (ingegneria) parte resistente centrale di un profilato in metallo, disposta sul piano di sollecitazione e col compito di assorbire prevalentemente sforzi di taglio (per estensione) essenza di ogni essere vivente, nel corpo tale da permettere le percezioni dei sensi e dell'intelletto, il movimento volontario, la scelta la fede è una modalità intrinseca dell'anima Voce verbale anima terza persona singolare dell'indicativo presente di animare seconda persona singolare dell'imperativo di animare Sillabazione à | ni | ma Pronuncia IPA: /'anima/ Etimologia / Derivazione (sostantivo) dal latino anima , analogo, come animus , al greco eµ ossia "soffio, vento"

, analogo, come , al greco ossia "soffio, vento" (voce verbale) vedi animare Citazione Sinonimi alito vitale, animo, coscienza, cuore, intelligenza, interiore, interiorità, intimo, mente, psiche, respiro vitale, soffio vitale, spirito, spiritualità,

( per estensione ) ardore, calore, dedizione, energia, foga, forza, fuoco, impulso, ispirazione, passione, sentimento vita, vitalità, volontà, zelo

ardore, calore, dedizione, energia, foga, forza, fuoco, impulso, ispirazione, passione, sentimento vita, vitalità, volontà, zelo ( religione ) defunto, estinto, morto, trapassato

defunto, estinto, morto, trapassato ( senso figurato ) abitante, cittadino, essere, individuo, persona, residente

abitante, cittadino, essere, individuo, persona, residente ( senso figurato ) (di attività) fattore determinante

fattore determinante ( senso figurato ) (di iniziativa) animatore, fautore, guida, iniziatore, leader, promotore

animatore, fautore, guida, iniziatore, leader, promotore ( per estensione ) (di legno, ferro, cavi) struttura, telaio

struttura, telaio armatura, cavità elemento centrale, essenza, essenzialità, intelaiatura, nocciolo, nucleo, ossatura, parte interna, scheletro, sostegno Contrari (filosofia) corpo, materia, materialità Parole derivate animale, animatore, animazione, animismo, esanimi Varianti (letterario) alma, arma Proverbi e modi di dire dannarsi l'anima : prodigarsi

: prodigarsi anima e corpo : con tutto se stesso

: con tutto se stesso la pubblicità è l' anima del commercio

La risposta a Si può venderla al diavolo

ANIMA

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Si può venderla al diavolo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.