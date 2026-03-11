Ne basta uno per spingere la gondola

SOLUZIONE: REMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ne basta uno per spingere la gondola" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ne basta uno per spingere la gondola". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Remo? Il remo è uno strumento fondamentale per muovere una gondola, poiché permette di spingerla avanti o indietro con precisione e forza. La sua forma allungata e robusta consente di applicare la giusta pressione sull'acqua, facilitando la navigazione attraverso i canali di Venezia. Quando si utilizza un remo, si controlla il movimento della barca in modo diretto e efficace, senza bisogno di altri mezzi. La presenza di un solo remo è sufficiente per governare la gondola con abilità.

Quando la definizione "Ne basta uno per spingere la gondola" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ne basta uno per spingere la gondola" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Remo:

R Roma E Empoli M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ne basta uno per spingere la gondola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

