Ne basta uno per la gondola nei cruciverba: la soluzione è Remo

Home / Soluzioni Cruciverba / Ne basta uno per la gondola

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ne basta uno per la gondola' è 'Remo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REMO

Curiosità e Significato di Remo

Approfondisci la parola di 4 lettere Remo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Remo? Remo è il termine che indica la pagaia lunga usata per muovere le gondole a Venezia. È uno strumento essenziale per pilotare questa imbarcazione tradizionale, simbolo della città. Con un remo si controlla e si guida con maestria la gondola tra i canali. In breve, remo rappresenta l’arte e la cultura di Venezia, dove ogni movimento contribuisce a mantenere viva questa storica tradizione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ne basta una in più per far traboccare il vasoAl gondoliere ne basta unoNe basta una sola in più per far traboccare il vasoA volte ne basta così.L Iliade ne racconta l assedio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Remo

Non riesci a risolvere la definizione "Ne basta uno per la gondola"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

E Empoli

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M L N O A E S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALMONE" SALMONE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.