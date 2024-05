La Soluzione ♚ Ne basta una in più per far traboccare il vaso La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GOCCIA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GOCCIA

Significato della soluzione per: Ne basta una in piu per far traboccare il vaso Una goccia è un piccolo volume di liquido, limitato completamente o quasi completamente da superfici libere. Italiano: Sostantivo: goccia ( approfondimento) f sing (pl.: gocce) . (fisica) (chimica) piccola parte di liquido di forma tendenzialmente sferica che cade quando non esce a spillo da una fontana o simili dalla borraccia uscì solo una goccia d'acqua.. (per estensione) minima porzione di liquido nel bicchiere aveva solo qualche goccia di vino.. (per antonomasia) goccia di pioggia sono cadute solo quattro gocce.

