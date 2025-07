A volte ne basta così. nei cruciverba: la soluzione è Poco

POCO

Curiosità e Significato di Poco

Perché la soluzione è Poco? Poco indica una quantità limitata di qualcosa, spesso sufficiente per soddisfare un bisogno senza esagerare. In molte situazioni, come suggerisce l'espressione A volte ne basta così, basta poco per essere felici o completare ciò che serve. È un invito a valorizzare la semplicità e l’essenzialità, ricordandoci che a volte meno è davvero di più.

Come si scrive la soluzione Poco

Hai trovato la definizione "A volte ne basta così." in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

O Otranto

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A I S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SESIA" SESIA

