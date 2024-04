La definizione e la soluzione di 7 lettere: Racconto breve con fini pedagogici e morali. APOLOGO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: L'apologo è un racconto breve e solitamente di carattere allegorico che normalmente si prefigge un fine etico e pedagogico. I suoi protagonisti possono essere animali (spesso antropomorfi o personificati) e più spesso uomini. Poiché questi sono i fini di ogni opera che possa definirsi letteraria, i confini tra la definizione di apologo e quelle di generi letterari affini per brevità e carica allegorica sono spesso labili e sovrapponibili, quando non inestricabili. L'apologo, che come genere letterario è simile all'exemplum, è stato utilizzato nel medioevo soprattutto in opere a carattere religioso, ed ebbe fortuna in seguito in ambiente ...

racconto simbolico con uno scopo educativo (letteratura) succinta operetta narrativa che può apparire come episodio di una più vasta opera o essere in sé conchiusa e indipendente, scritta o anche declamata con fini educativi, formativi, didattici o di elevazione morale e composta in forma di allegoria

a | pò | lo | go

IPA: /a'plogo/

dal latino apologus, a sua volta dal greco p ossia "storia", "favola"

