La Soluzione ♚ Mimosacea dalla quale si ricava il miele La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ACACIA .

Significato della soluzione per: Mimosacea dalla quale si ricava il miele Acacia Mill., 1754 è un genere di piante della famiglia delle Fabacee o Leguminose, che comprende oltre 1000 specie di cui oltre il 90% originarie dell'Australia.. In lingua italiana le piante più note comprese in questo genere sono definite mimose, mentre il termine acacia nel linguaggio corrente si riferisce alla specie Robinia pseudoacacia.

