È famoso quello di Menenio Agrippa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È famoso quello di Menenio Agrippa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : APOLOGO

Significato/Curiosita : E famoso quello di menenio agrippa

agrippa – schermidore e matematico romano del rinascimento menenio agrippa – politico e generale romano, console nel 503 a.c., noto per il suo famoso... apologo e quelle di generi letterari affini per brevità e carica allegorica sono spesso labili e sovrapponibili, quando non inestricabili. l'apologo,...