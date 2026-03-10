La pianta per le corone dei laureati

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La pianta per le corone dei laureati" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La pianta per le corone dei laureati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Alloro? L’alloro è una pianta sempreverde molto apprezzata per la sua eleganza e il suo profumo intenso. Tradizionalmente, le sue foglie vengono utilizzate come simbolo di vittoria e successo, spesso intrecciate in corone da indossare durante cerimonie ufficiali o celebrazioni accademiche. La sua presenza rappresenta il raggiungimento di traguardi importanti e il rispetto per i valori della conoscenza. In molte culture, l’alloro è considerato un segno di onore e di gloria eterna.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La pianta per le corone dei laureati" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La pianta per le corone dei laureati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Alloro:

A Ancona L Livorno L Livorno O Otranto R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La pianta per le corone dei laureati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

