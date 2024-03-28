Una pianta per ambite corone

SOLUZIONE: ALLORO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una pianta per ambite corone" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una pianta per ambite corone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Alloro? L'alloro è una pianta sempreverde ampiamente coltivata per le sue foglie aromatizzate, spesso utilizzate per decorare corone e ghirlande in occasioni speciali. Rinomato simbolo di vittoria e onore, cresce rigoglioso e resistente, adattandosi a diversi ambienti. La sua presenza è tradizionale in molte culture, dove rappresenta l'eccellenza e il prestigio. La sua forma compatta e le foglie lucide lo rendono un elemento decorativo molto apprezzato.

Per risolvere la definizione "Una pianta per ambite corone", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una pianta per ambite corone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Alloro:

A Ancona L Livorno L Livorno O Otranto R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una pianta per ambite corone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

