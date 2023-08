La pianta per i laureati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pianta per i laureati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALLORO

Significato/Curiosita : La pianta per i laureati

Samuel daniel dei "laureati volontari". bernard andré (1450–1522), autore del vita regis henrici septimi parlò di sé come poet laureate durante il regno... Fu tolto l'aspetto umano venendo trasformata in alloro. apollo a quel punto mise la pianta di alloro nel suo giardino e giurò di portarne sul suo capo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La pianta per i laureati : pianta; laureati; pianta dal succo amarissimo; pianta delle Papilionacee; pianta delle Composite; pianta asiatica delle malvacee siriana per Linneo; Una pianta adatta a terreni salini vicini al mare; Le esercitano molti laureati ; I laureati ne indossano la corona; Sono tutti laureati ; Un titolo spettante a laureati ; La pianta aromatica usata per i serti dei laureati ;

