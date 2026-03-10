È molto simile al tennis

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È molto simile al tennis' è 'Padel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PADEL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È molto simile al tennis" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È molto simile al tennis". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Padel? Il padel è uno sport che condivide molte caratteristiche con il tennis, come l'uso di racchette e un campo delimitato da pareti. Si gioca in coppia, con l'obiettivo di far rimbalzare la pallina nel campo avversario senza che questa venga ripresa. La superficie di gioco è più piccola rispetto a quella del tennis, favorendo scambi più rapidi e dinamici. La tecnica e il ritmo sono elementi fondamentali per avere successo in questa disciplina.

È molto simile al tennis nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Padel

La soluzione associata alla definizione "È molto simile al tennis" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È molto simile al tennis" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Padel:

P Padova A Ancona D Domodossola E Empoli L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È molto simile al tennis" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

