ANEMONE

Curiosità e Significato di "Anemone"

Approfondisci la parola di 7 lettere Anemone: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

L'anemone è un fiore appartenente alla famiglia delle Ranunculacee, simile al papavero per la sua forma e i colori vivaci. È noto per la sua fioritura primaverile e per i suoi petali delicati. Esistono diverse specie, alcune coltivate come piante ornamentali.

Come si scrive la soluzione: Anemone

Se ti sei imbattuto nella definizione "Fiore molto simile al papavero", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

N Napoli

E Empoli

M Milano

O Otranto

N Napoli

E Empoli

