La Soluzione ♚ Uno sport simile al tennis La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PADEL .

Curiosità su Uno sport simile al tennis: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tennis (disambigua). il tennis è uno sport della racchetta che vede opporsi due o quattro giocatori... Il padel (dallo spagnolo pádel) è uno sport con la palla di derivazione tennistica. Si pratica a coppie in un campo rettangolare e chiuso da pareti su quattro lati, con l'eccezione delle due porte laterali d'ingresso. Il gioco si pratica con una racchetta dal piatto rigido con cui ci si scambia una pallina uguale a quella da tennis, ma con una pressione interna inferiore, che permette un maggior controllo dei colpi e dei rimbalzi sulle sponde. Non è da confondersi con il pop tennis, di cui è una variante. Dal 1991 è gestito a livello mondiale dalla "Federazione Internazionale Padel". In Italia è gestito dalla Federazione Italiana Tennis e ...

