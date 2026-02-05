Sport di coppia con piccole racchette

SOLUZIONE: PADEL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sport di coppia con piccole racchette" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sport di coppia con piccole racchette". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Padel? Il padel è uno sport praticato in coppia, giocato su un campo più piccolo rispetto al tennis. Si colpiscono palline con racchette compatte, in uno spazio chiuso o aperto con pareti che fanno parte del gioco. È molto popolare in alcune nazioni grazie alla sua dinamicità e accessibilità. La collaborazione tra i due giocatori è fondamentale per la strategia e il successo sul campo.

Quando la definizione "Sport di coppia con piccole racchette" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sport di coppia con piccole racchette" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Padel:

P Padova A Ancona D Domodossola E Empoli L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sport di coppia con piccole racchette" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

