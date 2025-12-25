È derivato dal tennis

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È derivato dal tennis' è 'Padel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PADEL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È derivato dal tennis" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È derivato dal tennis". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Padel? Il padel è uno sport che deriva dal tennis, ma si gioca in un campo più piccolo e con regole leggermente diverse. Si colpisce una palla con una racchetta solida, spesso in ambienti coperti o all'aperto. Questa disciplina sta diventando sempre più popolare grazie alla sua accessibilità e al divertimento che offre. La sua origine si collega strettamente a quella del tennis, adattandola a nuove modalità di gioco e socializzazione.

La definizione "È derivato dal tennis" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È derivato dal tennis" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Padel:

P Padova A Ancona D Domodossola E Empoli L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È derivato dal tennis" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

