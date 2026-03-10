Il Messina allenatore di pallacanestro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il Messina allenatore di pallacanestro' è 'Ettore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETTORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Messina allenatore di pallacanestro" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Messina allenatore di pallacanestro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Ettore? Ettore è una figura importante nel mondo della pallacanestro, riconosciuto per la sua esperienza e capacità di guidare una squadra. La sua presenza in panchina è fondamentale per motivare i giocatori e sviluppare strategie vincenti. Conosciuto per la sua competenza, Ettore sa adattarsi alle diverse situazioni, mantenendo sempre alta la concentrazione. La sua passione per il gioco traspare in ogni partita, contribuendo a creare un clima di entusiasmo e determinazione. In ogni campo, l’abilità di Ettore fa la differenza.

Se la definizione "Il Messina allenatore di pallacanestro" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Messina allenatore di pallacanestro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ettore:

E Empoli T Torino T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Messina allenatore di pallacanestro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

