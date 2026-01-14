L eroe ucciso da Achille

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L eroe ucciso da Achille' è 'Ettore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETTORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L eroe ucciso da Achille" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L eroe ucciso da Achille". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Ettore? Ettore è un valoroso guerriero della mitologia greca, noto per la sua nobiltà e coraggio. La sua fama si lega a un tragico destino, poiché fu affrontato e ucciso da Achille durante la guerra di Troia. La sua morte rappresenta il sacrificio e il rispetto per la famiglia e la città. Rimane un simbolo di eroismo e onore, ricordato come uno dei più grandi eroi della mitologia.

La definizione "L eroe ucciso da Achille" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L eroe ucciso da Achille" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ettore:

E Empoli T Torino T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L eroe ucciso da Achille" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

