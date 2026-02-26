È fra Palermo e Messina

SOLUZIONE: CEFALÙ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È fra Palermo e Messina" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È fra Palermo e Messina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Cefalù? Cefalù è un affascinante borgo situato tra le due città di Palermo e Messina, lungo la costa settentrionale della Sicilia. Questo luogo è conosciuto per le sue spiagge di sabbia dorata e un centro storico ricco di vicoli e costruzioni medievali. La sua imponente cattedrale normanna domina il paesaggio, attirando numerosi visitatori. La sua posizione strategica e il patrimonio artistico la rendono una meta molto apprezzata dai turisti che desiderano scoprire le meraviglie dell’isola.

Questa pagina è dedicata alla definizione "È fra Palermo e Messina" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È fra Palermo e Messina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cefalù:

C Como E Empoli F Firenze A Ancona L Livorno Ù -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È fra Palermo e Messina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

