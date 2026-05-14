Un abito da donne manager

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un abito da donne manager' è 'Tailleur'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAILLEUR

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Perché la soluzione è Tailleur? Un talleure è un professionista specializzato nella creazione di abiti su misura per donne manager, capaci di coniugare eleganza e funzionalità. Attraverso la sua abilità, interpreta le esigenze della clientela, realizzando capi che rispecchiano stile e autorità. La competenza nel taglio, nei materiali e nei dettagli permette di ottenere sartorialità impeccabile, rendendo ogni abito unico e adatto alle occasioni formali o lavorative. La figura del talleure è fondamentale per valorizzare l’immagine professionale femminile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un abito da donne manager". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Un abito da donne manager nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Tailleur

Se la definizione "Un abito da donne manager" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un abito da donne manager" conferma che la soluzione 'Tailleur' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Tailleur

T Torino A Ancona I Imola L Livorno L Livorno E Empoli U Udine R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un abito da donne manager" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tailleur' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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