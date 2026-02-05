Veste dalla cintola in giù

Home / Soluzioni Cruciverba / Veste dalla cintola in giù

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Veste dalla cintola in giù' è 'Sottana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOTTANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Veste dalla cintola in giù" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Veste dalla cintola in giù". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Sottana? La sottana è un indumento che copre la parte inferiore del corpo, partendo dalla vita e arrivando fino alle gambe. È spesso realizzata in tessuti leggeri o più pesanti a seconda della stagione o dello stile. Tradizionalmente indossata da donne, può avere diverse varianti e lunghezze. Questo capo si combina con altri vestiti per creare un abbigliamento completo e adatto a molte occasioni.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Veste dalla cintola in giù nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sottana

Questa pagina è dedicata alla definizione "Veste dalla cintola in giù" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Veste dalla cintola in giù" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sottana:

S Savona O Otranto T Torino T Torino A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Veste dalla cintola in giù" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: GonnaIndumento femminileLa portavano le donne e i pretiChini a faccia in giùChino a faccia in giùChine a faccia in giùL industria che ci vesteMesse giù