Tre donne in una mano

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Tre donne in una mano' è 'Tris'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRIS

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Perché la soluzione è Tris? Il termine TRIS si riferisce a un gioco di strategia in cui tre donne vengono allineate in una fila, colpendo un obiettivo comune. La sua rappresentazione visiva si basa su tre simboli identici disposti in sequenza, creando una linea vincente. Questa combinazione richiede abilità e pianificazione per bloccare l’avversario o ottenere la propria fila. La parola evoca l’immagine di tre elementi uniti, simbolo di equilibrio e competizione. TRIS è un passatempo diffuso tra giovani e adulti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tre donne in una mano". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Tre donne in una mano nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tris

Quando la definizione "Tre donne in una mano" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tre donne in una mano" conferma che la soluzione 'Tris' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tris

T Torino R Roma I Imola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tre donne in una mano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tris' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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