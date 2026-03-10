Come un mobile non pulito da molto tempo

SOLUZIONE: POLVEROSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Come un mobile non pulito da molto tempo" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Come un mobile non pulito da molto tempo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Polveroso? Quando un oggetto o un ambiente non viene pulito per un lungo periodo, si accumula uno strato sottile di particelle che si depositano sulla superficie. Questo strato rende tutto intorno più opaco e opaco, conferendo un aspetto di trascuratezza. La presenza di questa polvere può causare disagio e contribuire alla diffusione di allergeni nell'aria. La manutenzione regolare aiuta a mantenere l'ambiente più pulito e più sano, evitando che diventi eccessivamente polveroso.

Se la definizione "Come un mobile non pulito da molto tempo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Come un mobile non pulito da molto tempo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Polveroso:

P Padova O Otranto L Livorno V Venezia E Empoli R Roma O Otranto S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Come un mobile non pulito da molto tempo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

