Passata da molto tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passata da molto tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REMOTA

Significato/Curiosita : Passata da molto tempo

Trascorso un "intervallo di tempo", definizione che però nasconde una logica circolare poiché ne costituisce anche la spiegazione. molto di ciò che riguarda la... Validità della visione remota e l'intero corpo concettuale è considerato pseudoscienza. tipicamente, per "persona capace di visione remota" si intende qualcuno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

