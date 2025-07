Il punto in cui un pianeta è più vicino alla Terra nei cruciverba: la soluzione è Perigeo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il punto in cui un pianeta è più vicino alla Terra' è 'Perigeo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERIGEO

Curiosità e Significato di Perigeo

Vuoi sapere di più su Perigeo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Perigeo.

Perché la soluzione è Perigeo? Il perigeo è il punto dell'orbita di un satellite o di un pianeta in cui si trova più vicino alla Terra. Per esempio, quando la Luna raggiunge il suo minimo avvicinamento, si dice che è al perigeo. Questo termine viene usato anche per altri corpi celesti e aiuta a capire le variazioni nelle distanze tra i corpi nel nostro sistema solare.

Come si scrive la soluzione Perigeo

Hai trovato la definizione "Il punto in cui un pianeta è più vicino alla Terra" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

E Empoli

R Roma

I Imola

G Genova

E Empoli

O Otranto

