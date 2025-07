Il punto quando la Terra è più vicina al Sole nei cruciverba: la soluzione è Perielio

PERIELIO

Curiosità e Significato di Perielio

La soluzione Perielio di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Perielio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Perielio? Il perielio è il momento in cui la Terra si trova al punto più vicino al Sole durante la sua orbita annuale. Questo evento avviene generalmente a gennaio e provoca una leggera variazione nelle stagioni. Conoscere il perielio aiuta a capire meglio i movimenti del nostro pianeta e le stagioni che viviamo ogni anno. È un fenomeno naturale affascinante che evidenzia la complessità del nostro sistema solare.

Come si scrive la soluzione Perielio

Se "Il punto quando la Terra è più vicina al Sole" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

E Empoli

R Roma

I Imola

E Empoli

L Livorno

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R R O P O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PORRO" PORRO

