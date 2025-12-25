Si gioca su vasti prati

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si gioca su vasti prati' è 'Golf'.

SOLUZIONE: GOLF

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si gioca su vasti prati" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si gioca su vasti prati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Golf? Il golf è uno sport che si svolge su ampi campi verdeggianti, dove i giocatori tentano di colpire una pallina con una mazza, cercando di inserirla in buche distribuite lungo il percorso. È un'attività che combina abilità, precisione e strategia, praticata sia a livello amatoriale che professionale. Il campo, con i suoi ampi spazi e ostacoli naturali, rappresenta il cuore di questa disciplina.

Si gioca su vasti prati nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Golf

Quando la definizione "Si gioca su vasti prati" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si gioca su vasti prati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Golf:

G Genova O Otranto L Livorno F Firenze

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si gioca su vasti prati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

