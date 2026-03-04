Uno sport in cui vince chi totalizza meno punti

Home / Soluzioni Cruciverba / Uno sport in cui vince chi totalizza meno punti

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Uno sport in cui vince chi totalizza meno punti' è 'Golf'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GOLF

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno sport in cui vince chi totalizza meno punti" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno sport in cui vince chi totalizza meno punti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Golf? Il golf è uno sport che richiede precisione, concentrazione e strategia. In questa disciplina, l’obiettivo principale è colpire una palla con un bastone affinché finisca in una serie di buche poste a varie distanze sul campo. La particolarità di questa attività è che il vincitore è colui che riesce a completare il percorso con il minor numero di colpi possibile. La sua eleganza e il ritmo lento contribuiscono a creare un’atmosfera di relax e di sfida personale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Uno sport in cui vince chi totalizza meno punti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Golf

Quando la definizione "Uno sport in cui vince chi totalizza meno punti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno sport in cui vince chi totalizza meno punti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Golf:

G Genova O Otranto L Livorno F Firenze

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno sport in cui vince chi totalizza meno punti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una maglia uno sport e un autoSi gioca su vasti pratiUn gioco con le buche e i bastoniLo sport in cui si cerca di incassare menoUna sostanza il cui uso è proibito nello sportLo sport in cui si usano le armi biancheLo sport in cui si sguazzaIl tubo di cui chi fa snorkeling non può fare a meno