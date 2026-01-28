Una maglia uno sport e un auto

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una maglia uno sport e un auto' è 'Golf'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GOLF

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una maglia uno sport e un auto" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una maglia uno sport e un auto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Golf? Il termine si riferisce a un'attività sportiva praticata all'aperto, spesso su campi appositamente preparati, che richiede precisione e concentrazione. Può anche essere associato a un'auto di lusso dal nome simile. Inoltre, si indossa una particolare maglietta o maglia durante la partita. Questo sport è molto popolare in tutto il mondo e coinvolge giocatori di tutte le età.

In presenza della definizione "Una maglia uno sport e un auto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una maglia uno sport e un auto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Golf:

G Genova O Otranto L Livorno F Firenze

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una maglia uno sport e un auto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

