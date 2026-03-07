Lo sono certe copertine

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo sono certe copertine' è 'Rigide'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIGIDE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo sono certe copertine" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono certe copertine". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Rigide? Le copertine di cui si parla sono caratterizzate da una struttura compatta e resistente, capace di mantenere la forma e proteggere ciò che racchiudono. La loro natura è rigida, rendendole difficili da piegare o deformare, il che le rende ideali per proteggere libri, documenti o oggetti delicati. Questa rigidità conferisce loro una solidità che garantisce durata nel tempo e sicurezza durante il trasporto. In ogni caso, la loro principale caratteristica è la consistenza dura e compatta.

In presenza della definizione "Lo sono certe copertine", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono certe copertine" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Rigide:

R Roma I Imola G Genova I Imola D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono certe copertine" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

