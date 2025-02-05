Si dice di temperature sotto zero

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si dice di temperature sotto zero' è 'Rigide'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIGIDE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si dice di temperature sotto zero" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si dice di temperature sotto zero". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Rigide? Quando le temperature scendono sotto zero, gli oggetti e le superfici diventano estremamente duri e difficili da piegare o deformare. La loro consistenza si avvicina a quella di materiali che non si piegano facilmente, mantenendo una forma stabile anche sotto pressione. Questa condizione rappresenta un cambiamento nelle caratteristiche fisiche di molte sostanze, che si raffreddano al di sotto di un certo limite. La rigidità aumenta notevolmente, rendendo il materiale meno flessibile e più resistente.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si dice di temperature sotto zero" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si dice di temperature sotto zero" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Rigide:

R Roma I Imola G Genova I Imola D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si dice di temperature sotto zero" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

