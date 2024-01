La definizione e la soluzione di: Lo sono certe espressioni dei giovani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Gergo (per certi versi analogo a slang, in inglese, e ad argot, in francese) è un termine usato per definire delle varietà di lingua che vengono utilizzate da specifici gruppi di persone e che si sono sensibilmente allontanate dalla lingua o dal dialetto parlato di norma in zona.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

gergali m e f pl

plurale di gergale i dizionari gergali registrano le parole utilizzate, specialmente nel passato dai delinquenti, dai reclusi, dai militari e dagli artigiani, con le rispettive traduzioni in italiano

Sillabazione

ger | gà | li

Pronuncia

IPA: /der'gali/

Etimologia / Derivazione

vedi gergale

