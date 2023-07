Lo sono certe battute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono certe battute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IRONICHE

Significato/Curiosita : Lo sono certe battute

Nello scrivere storie per dei videogiochi. sebbene hale si opponga a certe battute fuori carattere in altri lavori, non si è opposta con i dialoghi della... ironic è un brano scritto da alanis morissette e glen ballard per il terzo album della cantautrice statunitense-canadese morissette jagged little pill...