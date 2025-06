Misura del volume dell acqua indicata con dal nei cruciverba: la soluzione è Decalitro

DECALITRO

Curiosità e Significato di Decalitro

Perché la soluzione è Decalitro? Decalitro è un'unità di misura del volume usata per indicare quantità di acqua o liquidi, equivalenti a 10 litri. Il termine deriva dal prefisso deca-, che significa dieci, e litro, l'unità di misura standard. È spesso utilizzato in contesti pratici e quotidiani per stimare volumi di grandi quantità d'acqua. Conoscere questa misura aiuta a comprendere meglio le grandezze di contenuti liquidi nel nostro ambiente quotidiano.

D Domodossola

E Empoli

C Como

A Ancona

L Livorno

I Imola

T Torino

R Roma

O Otranto

