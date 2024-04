La definizione e la soluzione di 4 lettere: La misura che corrisponde a 8 bit. BYTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Tedesco

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il byte (pron. /'bait/) è un'unità di misura della quantità di informazione derivata dal bit. Il termine è derivato dall'inglese bite (boccone, morso), scelto per assonanza con bit, ma variato per evitare confusioni di pronuncia.Il simbolo utilizzato per il byte come unità di misura della quantità di informazione è B (identico al simbolo del bel); la lettera maiuscola sarebbe riservata alle sole unità di misura tratte dai cognomi degli ideatori, ma la Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) ha deciso di fare un'eccezione dato che b è generalmente usato per indicare il bit (il cui simbolo standard sarebbe bit per esteso). Nel tempo ...

Byte

(elettronica) (informatica) byte