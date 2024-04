La Soluzione ♚ Le meteore del 10 agosto La definizione e la soluzione di 8 lettere: Le meteore del 10 agosto. PERSEIDI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Le meteore del 10 agosto: Le Perseidi sono uno sciame meteorico che la Terra si trova ad attraversare durante il periodo estivo nel percorrere la sua orbita intorno al Sole. La pioggia meteorica si manifesta dalla fine di luglio fino oltre il 20 agosto e il picco di visibilità è concentrato attorno al 10 (notte di San Lorenzo)/12 agosto, con una media di circa un centinaio di scie luminose osservabili ad occhio nudo ogni ora. Ciò rende questo sciame tra i più rilevanti in termini di osservabilità tra tutti quelli incrociati dal nostro pianeta nel corso della sua rivoluzione intorno al Sole. La sigla internazionale dello sciame è PER. Sostantivo Significato e Curiosità su: Le Perseidi sono uno sciame meteorico che la Terra si trova ad attraversare durante il periodo estivo nel percorrere la sua orbita intorno al Sole. La pioggia meteorica si manifesta dalla fine di luglio fino oltre il 20 agosto e il picco di visibilità è concentrato attorno al 10 (notte di San Lorenzo)/12 agosto, con una media di circa un centinaio di scie luminose osservabili ad occhio nudo ogni ora. Ciò rende questo sciame tra i più rilevanti in termini di osservabilità tra tutti quelli incrociati dal nostro pianeta nel corso della sua rivoluzione intorno al Sole. La sigla internazionale dello sciame è PER. pioggia ( approfondimento) f sing (pl.: piogge) (meteorologia) precipitazione atmosferica che consiste in gocce separate d'acqua che cadono al suolo dalle nuvole la pioggia ci ha bagnati tutti (per estensione) copiosa quantità di qualcosa che cade dall'alto Zeus fece cadere pioggia aurea per conquistare Danae

una pioggia di coriandoli accompagnava la sfilata dei carri di carnevale (senso figurato) grande quantità di qualcosa mi ha scaricato addosso una pioggia di epiteti ingiuriosi (cinematografia) effetto ottico che consiste in una serie di righe visibili sullo schermo causato dall'usura della pellicola Sillabazione piog | gia Pronuncia IPA: /'pjdda/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino volgare ploia (classico pluvia) derivato da plovere (per il classico pluere) cioè "piovere" Citazione Sinonimi acquazzone, diluvio, nubifragio, piovasco, precipitazione, rovescio, scroscio, temporale, spruzzata, acquerugiola, pioggerella, acquata, precipitazione

( per estensione ) (di fuoco, coriandoli) caduta

caduta (senso figurato) abbondanza, gragnola, infinità, moltitudine, grande quantità, mucchio, sequela, raffica, subisso, valanga Contrari antipioggia

sereno, bel tempo, tempo asciutto, siccità

(senso figurato) scarsezza, scarsità Parole derivate parapioggia, pluvio-, pluvioso Alterati (diminutivo) pioggerella, pioggerellina, pioggetta, pioggiolina Varianti (poetico) piova Da non confondere con poggia Proverbi e modi di dire All'Avvento, pioggia o vento .

intervento a pioggia : che non considera le diverse necessità dei destinatari

