Corrisponde a circa mezzo litro di birra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corrisponde a circa mezzo litro di birra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PINTA

Significato/Curiosita : Corrisponde a circa mezzo litro di birra

ad esempio se in un litro di vino vi fossero ancora 100 g di zucchero, la loro fermentazione potrebbe produrre circa 60 ml di alcool, per cui il grado... Il bicchiere da pinta o più semplicemente la pinta è un tipo di bicchiere da birra utilizzato per contenere specialmente birre ale inglesi o stout irlandesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

