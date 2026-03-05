Elevata impressionabilità

SOLUZIONE: IPERSENSIBILITÀ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Elevata impressionabilità" corrisponde a una soluzione formata da 15 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Elevata impressionabilità". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ipersensibilità? L'ipersensibilità si manifesta quando una persona reagisce in modo intenso e rapido a stimoli anche minori provenienti dall'ambiente circostante. Questa caratteristica può portare a emozioni forti, sensazioni amplificate e una maggiore reattività alle variazioni di umore o di situazione. Chi è ipersensibile spesso percepisce con facilità le sfumature emotive degli altri, vivendo le esperienze con grande intensità. La sua sensibilità può influenzare diversi aspetti della vita quotidiana, rendendo difficile mantenere un equilibrio stabile.

La soluzione associata alla definizione "Elevata impressionabilità" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Elevata impressionabilità" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Ipersensibilità:

I Imola P Padova E Empoli R Roma S Savona E Empoli N Napoli S Savona I Imola B Bologna I Imola L Livorno I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Elevata impressionabilità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

