È molto elevata ai Tropici

Italiano: Sostantivo: umidità ( approfondimento) f inv . quantità d'acqua o di vapore acqueo contenuta nell'atmosfera (o, più in generale, in una massa d'aria), in una sostanza o in un corpo. Sillabazione: u | mi | di | tà. Pronuncia: IPA: /umidi'ta/ . Etimologia / Derivazione: dal latino tardo humiditas che deriva da humidus cioè "umido" . Sinonimi: umido, guazza, acquosità, bagnato, fradiciume, umidezza, vapore acqueo.