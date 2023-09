La temperatura più elevata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La temperatura più elevata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MASSIMA

Significato/Curiosita : La temperatura piu elevata

Costituisce un limite insuperabile: la temperatura più elevata ammessa dalla meccanica quantistica. si pensa che sia la temperatura a cui evapori un buco nero... Contengono il titolo. massima – principio regolativo della condotta massima – sinonimo di sentenza, aforisma o precetto massima – nell'ordinamento italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

