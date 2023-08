La parte più elevata del castello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte più elevata del castello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TORRE

Significato/Curiosita : La parte piu elevata del castello

Se stai cercando il castello, principale edificio del paese, vedi castello di rocca calascio. rocca calascio è l'unica frazione del comune italiano di... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi torre (disambigua). la torre è un edificio nel quale l'altezza risulta decisamente maggiore... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

