Si dice di cifra non elevata

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si dice di cifra non elevata' è 'Modesta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MODESTA

Perchè la soluzione è Modesta? Una cifra modesta indica un valore non molto alto, spesso legato a somme di denaro o quantità contenute. È qualcosa di semplice e senza pretese, che non si distingue per grandezza o importanza, ma che mantiene una sua naturale semplicità e discrezione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si dice di cifra non elevata
  • Risposta: MODESTA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MESA
  • Inizia con: M
  • Finisce con: A
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Si dice di cifra non elevata: risposta da 7 lettere

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