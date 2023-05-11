Si dice di cifra non elevata

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si dice di cifra non elevata' è 'Modesta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M O D E S T A

Perchè la soluzione è Modesta? Una cifra modesta indica un valore non molto alto, spesso legato a somme di denaro o quantità contenute. È qualcosa di semplice e senza pretese, che non si distingue per grandezza o importanza, ma che mantiene una sua naturale semplicità e discrezione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si dice di cifra non elevata

Si dice di cifra non elevata Risposta: MODESTA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M E S A

Inizia con: M

M Finisce con: A

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Si dice di cifra non elevata: risposta da 7 lettere

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