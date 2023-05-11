Si dice di cifra non elevata
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si dice di cifra non elevata' è 'Modesta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Modesta? Una cifra modesta indica un valore non molto alto, spesso legato a somme di denaro o quantità contenute. È qualcosa di semplice e senza pretese, che non si distingue per grandezza o importanza, ma che mantiene una sua naturale semplicità e discrezione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si dice di cifra non elevata
- Risposta: MODESTA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MESA
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Si dice di cifra non elevata: risposta da 7 lettere
In presenza della definizione "Si dice di cifra non elevata", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Modesta. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.