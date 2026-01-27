Pianale in legno usato nei depositi e magazzini

SOLUZIONE: BANCALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pianale in legno usato nei depositi e magazzini" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pianale in legno usato nei depositi e magazzini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Bancale? Un banale è uno strumento di legno progettato per facilitare il sollevamento e il trasporto di merci pesanti nei depositi e magazzini. Viene utilizzato per creare una superficie stabile e elevata che permette di movimentare facilmente merci o materiali. La sua struttura semplice e resistente lo rende ideale per l'organizzazione e la gestione degli spazi di lavoro. È un elemento essenziale per ottimizzare le operazioni di carico e scarico.

In presenza della definizione "Pianale in legno usato nei depositi e magazzini", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pianale in legno usato nei depositi e magazzini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bancale:

B Bologna A Ancona N Napoli C Como A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pianale in legno usato nei depositi e magazzini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

