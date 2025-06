Lavorano a una macchina utensile nei cruciverba: la soluzione è Tornitori

TORNITORI

Curiosità e Significato di Tornitori

La parola Tornitori è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tornitori.

Perché la soluzione è Tornitori? I tornitori sono professionisti specializzati nell'utilizzo di macchine utensili per modellare e lavorare metalli o altri materiali, creando pezzi di precisione per industrie e artigianato. Con abilità e attenzione ai dettagli, trasformano blocchi grezzi in componenti finiti, fondamentali in molte produzioni. Sono fondamentali nel settore metalmeccanico, contribuendo a realizzare prodotti affidabili e di alta qualità.

Come si scrive la soluzione Tornitori

T Torino

O Otranto

R Roma

N Napoli

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

