Il sinonimo italiano di pallet nei cruciverba: la soluzione è Bancale

Home / Soluzioni Cruciverba / Il sinonimo italiano di pallet

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il sinonimo italiano di pallet' è 'Bancale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BANCALE

Curiosità e Significato di Bancale

Vuoi sapere di più su Bancale? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Bancale.

Perché la soluzione è Bancale? Il termine bancale indica un grande contenitore di legno, simile a un pallet, usato per il trasporto e la movimentazione di merci. Originariamente impiegato nelle campagne e nei magazzini, rappresenta un modo pratico e robusto per gestire carichi pesanti, facilitando lo stoccaggio e il trasporto. In sostanza, è un alleato indispensabile per l’efficienza logistica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: In italiano sinonimo di palletIn sinonimo italiano di palletSinonimo di inceneritoriSinonimo di bucoUn regista italiano di successo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bancale

Stai cercando la risposta alla definizione "Il sinonimo italiano di pallet"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

N Napoli

C Como

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D U S R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DURAS" DURAS

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.