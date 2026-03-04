L antica via romana che passa da Rieti e da Ascoli

Home / Soluzioni Cruciverba / L antica via romana che passa da Rieti e da Ascoli

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L antica via romana che passa da Rieti e da Ascoli' è 'Salaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALARIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L antica via romana che passa da Rieti e da Ascoli" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L antica via romana che passa da Rieti e da Ascoli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Salaria? La Salaria era un'importante strada costruita dai Romani, che collegava Roma con l'Adriatico. Questa via attraversava territori ricchi di storia, passando per città come Rieti e Ascoli Piceno. Veniva utilizzata per scambi commerciali e per il trasporto di truppe, rappresentando una via strategica e fondamentale per l'espansione dell'impero. Ancora oggi si possono ammirare resti di questa antica strada, testimonianze di un passato che ha lasciato un'impronta significativa nella regione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L antica via romana che passa da Rieti e da Ascoli nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Salaria

In presenza della definizione "L antica via romana che passa da Rieti e da Ascoli", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L antica via romana che passa da Rieti e da Ascoli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Salaria:

S Savona A Ancona L Livorno A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L antica via romana che passa da Rieti e da Ascoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Strada romanaLa strada fra Roma e RietiLa Via tra Roma e RietiAntica via romanaAntica strada consolare romanaAntica tassa romana sulle eredità: hereditatumAntica divinità romanaAntica nave romana