Antica nave romana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica nave romana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BIREME

Significato/Curiosita : Antica nave romana

"campania felix" rimanda qui. se stai cercando la nave passeggeri, vedi campania felix (nave). la campania antica (spesso identificata anche come campania felix... Secolo a.c., la bireme fu utilizzata come unità militare fino alla fine dell'età romana e nel corso della prima età bizantina; dalla bireme evolvettero poi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Antica nave romana : antica; nave; romana; antica divinità romana; La Troia più antica ; antica e gloriosa casa motociclistica statunitense; antica unità militare; antica nave da guerra detta anche pentera; Lo lancia la nave in pericolo; L alta disincaglia la nave ; Antica nave da guerra detta anche pentera; Guasto sofferto dalla nave ; La mostra la nave in secca; Antica divinità romana ; Antica tassa romana sulle eredità: hereditatum; La giovane romana presa in ostaggio da Porsenna; Via romana con le catacombe; La linea romana fra Battistini e Anagnina;

Cerca altre Definizioni